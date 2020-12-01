Новый рост: Еще 3 697 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2020 года

Еще почти 3,7 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 1 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге снова зафиксирован рост числа зараженных кронавирусом. Так, на вторник, 1 декабря 2020 года, в Северной столице подтверждено 3 697 новых случаев. Накануне, 30 ноября, впервые за два месяца прирост заболевших замедлился и оказался немного меньше, чем днем ранее.

- За все время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 129 604 человека. Из них полностью выздоровели 73 191 пациентов, 1 890 за последние сутки. Летальных случаев зарегистрировано 5 517, еще 85 умерли за минувшие сутки, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Отметим, что на данный момент в Северной столице болеют почти 50 тысяч человек.

Также с 1 декабря в Петербурге вступили в силу очередные ограничения из-за коронавируса. Они касаются наполняемости зрительских залов во время проведения массовых культурных мероприятий, а также посещения кино и театров.