Модели глянцевых журналов предъявили обвинение в убийстве мужа в Санкт-Петербурге

25-летней модели предъявили обвинение в убийстве мужа в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 1 декабря 2020 года, следственный комитет предъявил обвинение 25-летней модели глянцевых журналов Лилии Судаковой в убийстве мужа. Трагедия произошла в ночь на 29 ноября в съемной квартире в центре города, где супруги остановились на выходные, приехав из Москвы.

- 25-летней уроженке Московской области предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщили в комитете.

Как стало известно "КП-Петербург", семейная пара сняла на выходные квартиру на Гагаринской улице. Супруг девушки по имени Сергей пригласил туда свою подругу и стал делать ей комплименты. Лилии это не понравилось, началась сцена ревности, потом потасовка, во время которой модель всадила нож в супруга. Мужчина скончался спустя несколько часов в больнице.