Гнилой труп нашли в коллекторе теплотрассы в Луге

Полиция нашла гнилой труп мужчины в коллекторе теплотрассы в Луге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция пытается выяснить причину смерти мужчины. Вечером в понедельник, 30 ноября 2020 года, во время патрулирования в городе Луга правоохранители нашли сгнивший труп. Разложившееся тело лежало в коллекторе теплотрассы.

- В 19:40 часов во время патрулирования был в коллекторе теплотрассы, расположенном во дворе дома 40 по проспекту Кирова в состоянии гнилостных изменений обнаружен труп неизвестного мужчины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские предварительно установили личность умершего. Вероятно, это 37-летний мужчина без определенного места жительства.

Сейчас тело направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее "КП-Петербург" писала, что в Северной столице полиция задержала другого бомжа. Пьяный мужчина разгромил памятник Узникам нацизма на проспекте Ленина.