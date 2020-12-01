Корпус больницы №33 в Колпино готовят к сдаче

В Колпино готовят к сдаче новый корпус больницы №33 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Колпино под Санкт-Петербургом готовят к сдаче лечебно-диагностический корпус больницы №33. Как стало известно во вторник, 1 декабря 2020 года, в скором времени его введут в эксплуатацию.

- Строители работают без остановок. Сейчас дорог каждый день, - сказал губернатор Александр Беглов, проинспектировав ход строительства нового лечебного учреждения.

В здании завершаются работы по устройству инженерных сетей, отделке помещений, монтажу оборудования.

Новый корпус откроется как стационар-трансформер и будет принимать пациентов с коронавирусом. Для них коечная мощность составит 420 мест.

- Пандемия показала, что можно эффективно бороться с вирусом, имея такие стационары, как новое здание 33-й больницы или клиники по примеру НИИ Алмазова, где наука тесно сочетается с практикой, -подчеркнул Александр Беглов.