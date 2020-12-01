Аварийный "Фонтан со скульптурой" в Пушкине начали восстанавливать

В Пушкине восстановят "Фонтан со скульптурой" / Фото: Водоканал

В городе Пушкин, что под Санкт-Петербурге, во вторник, 1 декабря 2020 года, начались работы по восстановлению "Фонтана со скульптурой", который располагается углу Академического проспекта и Дворцовой улицы. Долгое время он был заброшенным, в аварийном состоянии без инженерных сетей и поврежденной чашей.

- В рамках работ по реконструкции будут проложены водопроводные, канализационные и электрические сети. Специалисты восстановят чашу и отреставрируют скульптурную композицию фонтана, - рассказали в "Водоканале".

Скульптура украшающая фонтан была отлита во второй половине XIX века на французском заводе по модели скульптора Луи Соважо, выполненной в 1862 году.

Строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить в декабре 2020 года. Реконструкция фонтана проводится в рамках реализации программы по восстановлению городских фонтанов.