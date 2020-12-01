НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России начал прием больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Еще одна больница начала прием больных коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге со вторник, 1 декабря 2020 года, НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России начал прием больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Сейчас для инфицированных в стационаре развернуто 55 коек.

- Привлечение федеральных клиник к приему пациентов с COVID-19 позволяет снизить нагрузку на городские больницы и создать необходимый резерв для оказания медицинской помощи пациентам, которые переносят заболевание в тяжелой и средне-тяжелой форме, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Сейчас в Петербурге принимают меры по повышению оборачиваемости уже развернутых госпитальных коек. Для этого изменены условия тарифов ОМС для лечения пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Также разрешено выписывать из больницы на амбулаторное лечение без теста на ПЦР при отсутствии клинических проявлений заболевания.

На сегодня коронавирусных больных в Петербурге принимают 16 городских и 5 федеральных стационаров, развернута 10901 койка.