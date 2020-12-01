Еще 85 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 85 смертей в Петербурге от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 85 жителей Санкт-Петербурга стали жертвами коронавирусной инфекции. Такие данные по суточной смертности на утро 1 декабря приводит общероссийский Оперативный штаб. Это повторение рекордного показателя за все время с начала 2020 года.

- За минувшие сутки в России зафиксировано 569 новых летальных исходов. В том числе 76 – в Москве и 85 – в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Таким образом, Северная столица опять стала первой в России по суточной смертности. А по общему количеству жертв коронавируса – 5517 человек – занимает второе место после Москвы, где скончались уже 8978 «ковидных» пациентов.

Отметим, что уровень в 85 смертей фиксировался в Петербурге только однажды, 25 ноября.

А вот рост суточной заболеваемости замедлился. 1 декабря заразились еще 3697 горожан. Это больше, чем накануне (3691), но меньше, чем в воскресенье (3701), когда был установлен последний рекорд.