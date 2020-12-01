Около 6% свободных коек для больных коронавирусом осталось в Санкт-Петербурге

В Петербурге осталось всего 6 процентов свободных коек для больных коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге на 1 декабря 2020 года осталось всего 6 процентов свободных коек для больных коронавирусом. Об этом сообщили в Смольном. При этом в городе на данный момент ковидом болеют почти 50 тысяч человек. Еще 3 697 зараженных выявили за последние сутки.

- Сегодня в Петербурге пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают 16 городских и 5 федеральных стационаров, развернута 10901 койка, из которых свободны около 6 процентов, - рассказали в администрации Северной столицы.

Во вторник прием больных коронавирусом и пневмониями начал НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России. В федеральном стационаре развернуты 55 коек для ковидных зараженных.

Также в Колпино заканчивается строительство лечебно-диагностического корпуса городской больницы №33. В ней будет подготовлено 420 мест для больных коронавирусом.