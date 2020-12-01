Фотомодель Лилию Судакову арестовали на два месяца за убийство мужа в Санкт-Петербурге

Суд арестовал фотомодель на два месяца за убийство мужа в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

25-летнюю фотомодель Лилию Судакову отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение во вторник, 1 декабря 2020 года, принял Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Девушка обвиняется в том, что зарезала своего мужа на почве ревности. Трагедия произошла в квартире в центре города в ночь на 29 ноября 2020 года.

- Следствие полагает, что находясь в квартире дома 16 по Гагаринской улице, на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение здоровью мужа тяжкого вреда, нанесла потерпевшему не менее 1 удара ножом в грудь. Мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сама модель свою вину признала и просила суд отправить ее под домашний арест. Однако ей придется провести время в СИЗО до 28 января 2021 года.

Ранее "КП-Петербург" пообщалась с материю девушки, которая рассказала, что до убийства муж Лилии на протяжении нескольких лет избивал ее.