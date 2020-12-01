В Петербурге резко выросло число классов, отправленных на карантин из-за коронавируса

Больше 200 классов ушли на карантин в Петербурге из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге резко выросло число классов, отправленных на удаленную форму обучения из-за вспышки коронаврируса среди учеников или учителей. Если накануне на дистанционке были 153 класса из 75 школ, то 1 декабря этот показатель превысил 200 классов.

- На сегодня в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 217 классов в 91 школе (1 % от общего количества классов в городе), - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

Количество учеников, находящихся на домашнем обучении по заявлению родителей, выросло до 13 811 человек.

Кроме этого, по причине коронавирусной инфекции закрыты 10 групп в восьми детских садах города.

Напомним, что по словам главы Минздрава России, ситуация с распространением «ковида» в Петербурге, а также Калининградской области, вызывает больше всего опасений у специалистов ведомства.