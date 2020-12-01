Мосты разведут в ночь на 2 декабря в Санкт-Петербурге

Мосты в Петербурге разведут в ночь на 2 декабря для прохождения судна Фото: Александр ГЛУЗ

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге 30 ноября закончилась навигация по рекам, в ночь на 2 декабря 2020 года в городе снова разведут мосты. Разводка будет осуществляться по графику, утвержденному на текущий год.

- В связи с проводкой по Неве в морской порт "Большой порт Санкт-Петербург" судна, в ночь на 2 декабря состоится разводка мостов, - рассказали в "Мостотресте".

Также в предприятии добавили, что мосты могут свести раньше графика, сразу после прохождения под ними судна. Тем не менее, автомобилистам и остальным жителям и гостям города следует заранее учитывать разводку и планировать свои маршруты.

Напомним, что ранее "Мостотрест" сообщил о завершении навигационного сезона по рекам Петербурга. Разводки мостов по графику на Неве и Малой Неве не будут проводиться с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах Невы – с 15 ноября по 20 апреля.