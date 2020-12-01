В петербургском метро опровергли сокращение числа составов

В метро опровергли сокращение числа поездов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский метрополитен опроверг сообщение Комитета по транспорту об уменьшении числа поездов в подземке на 10% с 1 декабря. Причиной назывался коронавирус и снижение пассажиропотока. В самой метро такой постановке вопроса удивились.

- Вероятно, кто-то что-то недопонял. Ни о каком сокращении количества составов речь не идет, мы просто перешли с 1 декабря на зимнее расписание. Оно означает, что некоторые конечные станции будут открываться на несколько минут и работать чуть больше, – сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе подземке. – Поверьте, мы отслеживаем пасажиропоток, метрополитену не имеет смысла «возить воздух», но пока у нас информации об уменьшении числа составов нет.

Также оказались не совсем корректными и слова об увеличении интервала движения и сроков ожидания поезда на станции.

- У нас обычный график, в среднем ожидание 1,5-2 минуты, вечером на конечных станциях может быть 3,5-5 минут, но это нормально в нынешней ситуации. Ничего нового с 1 декабря мы не ввели.