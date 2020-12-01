Посетить Эрмитаж 8 декабря можно будет бесплатно

В Петербурге стартовали Дни Эрмитажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге во вторник, 1 декабря, стартовали Дни Государственного Эрмитажа. В честь дня основания музея для горожан подготовили специальную программу. Правда, из-за ситуации с коронавирусом мероприятия пройдут с ограничениями. Так, 5 и 6 декабря на Дворцовой состоится 3D mapping спектакль. Попасть на сеанс можно бесплатно, но количество людей будет ограничено. Чтобы посетить шоу, нужно зарегистрироваться и получить электронный билет на сайте музея.

– Много народу собираться не должно, мы сделаем ограниченный проход, чтобы не было толпы. Но главное, что мы будем все транслировать и снимать, чтобы все могли увидеть шоу, – рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время интернет-встречи в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, состоится традиционный бесплатный день посещения Эрмитажа. В этом году он выпадет на 8 декабря, билеты в музей тоже появятся на официальном сайте. Также к празднику приурочено открытие нескольких выставок. Будет и онлайн-программа с лекциями, мастер-классами и прямыми эфирами в соцсетях.