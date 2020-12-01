Суд принял административное дело о нарушениях на концертах Басты в "Ледовом дворце"

В суд поступило дело о нарушениях во время концерта Басты в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 1 декабря 2020 года, Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении "Ледового дворца", которые произошли на двух концерта Басты 27 и 28 ноября. "Дворец спорта" обвиняется в том, что во время выступлений не были соблюдены противокоронавирусные меры.

- На концерте Басты не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции, а именно: зрители не использовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию, ОАО не обеспечило просмотр мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах, не обеспечило разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На данный момент материалы дела к производству пока не приняты.

На помним, что ранее Роспотребнадзор приостановил работу "Ледового дворца".