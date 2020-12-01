Шестиметровая зеркальная ель появилась в Санкт-Петербурге

Зеркальная шестиметровая ель появилась в Петербурге / Фото: Мегаполис

В Санкт-Петербурге появилась необычная новогодняя елка. Во вторник, 1 декабря 2020 года, во дворе Музея искусства XX-XIX веков на канале Грибоедова установили шестиметровую зеркальную красавицу. Это арт-объект - часть выставки "Зеркала и зазеркалье", которая открылась в музее 10 ноября. Отмечается, что изначально ель должна была быть высотой в 12 метров.

Елка - часть выставки музея и полноценный арт-объект / Фото: Мегаполис

- Внутренний двор Музея также станет полем экспериментом в работе с зеркалами. Светящаяся, переливающая различными оттенками зеленого цвета елка-конструкция высотой в 12 метров, созданная известным французским художником-дизайнером Арно Лапиером, станет центром экспозиции под открытым небом, - говорится на сайте музея.

По всей видимости, арт-елка простоит во дворе до конца выставки 31 января 2021 года.

В скором времени живая ель украсит Дворцовую площадь. Главную красавицу города в этом году украсят в ретро-стиле.