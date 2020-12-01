Шестерых фанатов "Зенита" оштрафовали за отсутствие масок и пьяный вид во время матча в Санкт-Петербурге

Суд оштрафовал фанатов "Зенита" за отсутствие масок на стадионе и нахождение в нетрезвом виде Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге суд во вторник, 1 декабря 2020 года, оштрафовал шестерых фанатов "Зенита", которые нарушили правила поведения во время матча "сине-бело-голубых" против "Лацио". Игра состоялась 4 ноября на стадионе "Газпром Арена". Часть нарушителей были пьяными, а часть - без защитных масок.

- Четверо правонарушителей находились на территории стадиона "Газпром Арена" в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, но, при этом, в медицинских масках. Двое же, были трезвые, но без масок, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На суде все болельщики-нарушители обстоятельств дел не оспаривали.

Суд признал всех шестерых виновных и назначил наказание - штраф в размере 3 тысяч рублей каждому.

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