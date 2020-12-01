136 младенцев, рожденных от суррогатных матерей в Санкт-Петербурге, вернули на родину

Почти все младенцы, рожденные от суррогатных матерей в Санкт-Петербурге, вернулись к биологическим родителям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти всех младенцев, рожденных от суррогатных матерей в Санкт-Петербурге, все-таки удалось отправить на родину к биологическим родителям. Ранее малыши застряли в Северной столице из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса. За ними ухаживали няни и суррогатные агентства. К сожалению, не обошлось без трагедий. Двое младенцев, предназначавшихся для китайцев, скончались. После этого за контроль суррогатного материнства взялась Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

- Учет детей данной категории с сентября 2020 года начал вести Комитет по здравоохранению. По данным на 1 декабря 2020 года, родителям передали 136 малышей, 14 из них находились в Доме ребенка №3. Все они благополучно улетели на родину. Под опекой агентств в городе остаются еще около 60 детей, 31 из которых временно пристроили в Дом ребенка, - сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Тем временем ожидается принятие в силу проекта распоряжения правительства РФ, согласно которому биологическим родителям малышей, рожденных суррогатными матерями, разрешат въезжать в Россию, несмотря на ограничения по коронавирусу.