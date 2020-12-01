В СКА прокомментировали новости о закрытии «Ледового дворца»

В СКА не в курсе, откроют ли для клуба "Ледовый" после закрытия из-за концерта Басты. Фото: Олег ЗОЛОТО

СКА пока что не знает, разрешат ли клубу проводить домашние матчи в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее концертно-спортивный комплекс временно закрыли от греха подальше после того, как там выступил рэпер Баста, собрав многотысячную аудиторию. Резонансный концерт раскритиковала общественность, хотя Смольный и сам музыкант заверили, что нарушений по мерам безопасности не было.

Крайним в этой истории может остаться СКА, поскольку «Ледовый дворец» - это основная арена для армейского клуба. Но точного ответа, сможет ли клуб все так же играть при открытых трибунах, пока нет.

- На настоящий момент нам не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении. В течение сезона СКА полном объеме соблюдал все предписания соответствующих ведомств, действовал строго по согласованию с администрацией Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором, которым благодарен за конструктивное взаимодействие, - подчеркивают в пресс-службе клуба.