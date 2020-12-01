«Мерседес» сбил и протащил по дороге третьеклассницу в Санкт-Петербурге

"Мерседес" сбил школьницу на самокате в Санкт-Петербурге. Фото: скриншот видео с камеры наблюдения

«Мерседес» сбил девятилетнюю девочку, которая ехала на самокате по тротуару на Большом проспекте Петроградской стороны у дома №92 в Санкт-Петербурге. Все произошло утром, когда третьеклассница спешила в школу. В какой-то момент она подъехала к арке, из которой вылезла иномарка. Девочка остановилась, пытаясь избежать столкновения, но машина зацепила ее, выбралась на дорогу и протащила по проезжей части. Как оказалось, водитель не сразу заметил юного пешехода. На место срочно прибыла «скорая».

- По предварительной информации, ребенок двигался на самокате без сопровождения взрослых. В результате ДТП девочка получила легкий вред здоровью, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту аварии инспекторы ГИБДД проводят проверку. О виновных в ДТП говорить преждевременно.