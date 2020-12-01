Жители Московского района остались без отопления в первый день зимы

Батареи перестали греть 1 декабря в квартирах жителей Московского района. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые жители Московского района Санкт-Петербурга остались без отопления 1 декабря. За окном чуть больше 0 градусов, поэтому к вечеру в квартирах горожан стало холодно, о чем они поспешили рассказать в соцсетях. Как оказалось, виной всему авария на тепломагистрали, из-за которой батареи ледяные примерно в 140 зданиях района. Под раздачу попали улицы Гастелло, Типанова, Ленсовета, Орджоникидзе, Алтайская, Авиационная, а также проспекты Московский и Юрия Гагарина.

- Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 10:00 2 декабря, - поспешили уведомить жителей в районной администрации.

Сейчас сотрудники «Теплосети» занимаются устранением дефекта. Работы будут вестись и ночью.

- На Алтайской ни отопления, ни горячей воды. Пока терпимо, но до утра, думаю, будет не айс, - обсуждают тем временем пострадавшие горожане свою судьбу в группе «Московский район, Санкт-Петербург» во «Вконтакте».