Семак рассказал, чего не хватило «Зениту», чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сергей Семак посетовал на неудовлетворительную трансферную кампанию клуба в преддверии Лиги чемпионов, отчего пошли плохие результаты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего именно не хватило клубу для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, сине-белого-голубые занимают последнюю строчку в своей группе, имея в активе лишь одно очко. Матч против «Брюгге», который состоится в среду, 2 декабря, может подарить надежду хотя бы на выход в Лигу Европы, но только в случае победы над соперником с разницей в два мяча.

- Нужно было усилить летом те позиции, которые были необходимы. Плюс мы можем конкурировать с командами, когда находимся в оптимальной форме и все наши лидеры в строю. При любом другом раскладе есть определенное конкурентное преимущество у тех команд, которые играют против нас, - посетовал Семак на пресс-конференции перед выездным матчем с «Брюгге».

Ранее наставник «Зенита» уже высказывал недовольство трансферной кампанией клуба.