Петербуржцы жалуются на отсутствие выплат на детей во время пандемии

Петербургские семьи, не имеющие постоянной регистрации в городе, жалуются на отсутствие выплат на детей во время пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов сообщил о неоднократных жалобах родителей на отсутствие выплат на детей от 3 до 7 лет, положенных во время пандемии коронавируса в качестве господдержки. Речь идет о тех семьях, что не имеют постоянной регистрации в Северной столице и вынуждены снимать жилье. Как посчитал омбудсмен, такая ситуация сложилась из-за ограничений в положениях городского Социального кодекса.

- В кодексе содержится дискриминационное, по оценкам уполномоченного, требование, чтобы ребенок (дети) и один или оба родителя имели место жительства в городе (пункт 3 статьи 17). Александр Шишлов неоднократно отмечал, что права граждан не должны ограничиваться институтом регистрационного учета, - передает пресс-служба городского омбудсмена.

Добавим, что Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с рекомендацией переработать кодекс и помочь уязвимой категории петербуржцев.