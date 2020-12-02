216 килограммов «санкционки» изъяли на Полюстровском рынке

Таможенники нашли санкционные товары на Полюстровском рынке. Фото: sztu.customs.gov.ru

Таможенники наткнулись на 216 килограммов санкционных продуктов в ходе рейда на Полюстровском рынке в Санкт-Петербурге. Инспекторов смутили прилавки с дорогущими сырами и мясом. Как оказалось, продукты привезли из Германии, Италии и Финляндии, но они запрещены на территории РФ. Естественно, разрешительных документов ни на мясо, ни на сыр не было. Как и соответствующей сертификации.

Всю "санкционку" по закону отправили в печь, какой бы вкусной она ни выглядела. Фото: sztu.customs.gov.ru

- Должностные лица службы таможенного контроля выявили санкционные продукты общим весом в 216 килограммов. Все товары изъяли, - отчитались в пресс-службе СЗТУ.

Полюстровский рынок не первый раз попадается на «санкционке». До этого там уже находили больше 380 килограммов запрещенной продукции. Судьба товаров всем давно известна – печь.

К слову, ранее журналистка «Комсомолки» заглянула на Полюстровский рынок, где она чуть не разорилась из-за высоких цен и поборолась за право сделать репортаж.