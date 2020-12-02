Вандалы наведались в парк Монрепо

Вандалы сломали почтовый ящик 7-летнего мальчика в парке Монрепо. Фото: vk.com/monrepovyborg

Неизвестные хулиганы оторвали почтовый ящик в выборгском парке Монрепо. С помощью него 7-летний мальчик Тимофей общался с посетителями музея-заповедника, узнавал новости, делился маленькими радостями и попутно практиковал навыки письма. Причем почтовый ящик установил сам ребенок вместе с дедушкой, потому что они живут поблизости и нередко ловят рыбу в округе.

Мальчик писал милые письма посетителям музея и с нетерпением ждал их историй. Фото: vk.com/monrepovyborg

В парке Монрепо умилились инициативности мальчика и были всеми руками за такую активность. Однако в первый день зимы почту прочли какие-то негодяи.

Ответные письма были не менее трогательны. Фото: vk.com/monrepovyborg

- Сами мы с Тимофеем лично не знакомы. Но сегодня сотрудники парка обнаружили, что ящик пропал, а вокруг валяются разорванные письма. Тимофей, не переживай! Нам очень понравилась твоя идея с почтовым ящиком и на следующий летний сезон мы обязательно что-нибудь вместе придумаем. Просим дедушку позвонить в экскурсионный отдел 2-59-97, - пишут сотрудники парка Монрепо в официальной группе во «Вконтакте».