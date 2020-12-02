Фонтан высотой до третьего этажа образовался из-за прорыва трубы на улице Нахимова

На улице Нахимова прорвало трубу. Фото: кадр с видео vk.com/spb_today / Станислав Исаев

Сезон фонтанов в Санкт-Петербурге закончился, но некоторые горожане все еще могут «наслаждаться» этим водным представлением. Нежданное шоу смогли увидеть жители дома на улице Нахимова, где ночью среды прорвало трубу. Струя воды поднималась вверх до третьего этажа здания.

- На улице Нахимова дом 3, корпус 1, из-под земли бьет фонтан воды высотой до третьего этажа, - пишут местные жители в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербуржец, снимавший ЧП из окна своей квартиры, удрученно сделал вывод: «воды у нас сегодня не будет».

На кадрах видно, что вокруг места прорыва разбросан грунт и камни, которые разлетелись под сильным напором воды. А сам фонтан поливает стоящий рядом внедорожник.

Впрочем, соседей мужчина предупредил сразу, чтобы те убрали машины подальше, ведь горячая вода может сильно повредить движимое имущество.