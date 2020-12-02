295 лет исполнилось старейшей метеостанции в Санкт-Петербурге

Главной петербургской метеостанции исполнилось 295 лет. Фото: meteo.nw.ru

Почти 300 лет назад - 1 декабря 1725 года - в Санкт-Петербурге были начаты регулярные инструментальные наблюдения за погодой. С этой даты фактически возник городской гидрометцентр. И сейчас одна из старейших метеостанций в России отмечает свой юбилей.

- Метеостанции в Санкт-Петербурге исполнилось 295 лет! - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В наши дни главный пост, а также здание городской метеостанции расположены на Песочной набережной, а в состав петербургского гидрометцентра входят также еще семь гидрологических постов, расположенных на Неве.

Коллектив станции не слишком большой, о погоде петербуржцам сообщают всего 17 человек. В обязанности специалистов входит обмен информацией с зарубежными синоптиками и предупреждение жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти о надвигающихся чрезвычайных ситуациях из-за непогоды вместе с МЧС.