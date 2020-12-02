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Человек погиб при пожаре в забитой мусором квартире в центре Санкт-Петербурга

ЧП произошло утром 2 декабря на Советской улице
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пожар с погибшим произошел в центре Санкт-Петербурга.

Пожар с погибшим произошел в центре Санкт-Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар, приведший к человеческим жертвам произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга. Утром 2 декабря вспыхнула квартира в доме 26 на 5-й Советской улице. Как позднее оказалось, она была сильно захламлена.

- 02 декабря в 07:49 поступил вызов. По прибытии установлено, что в жилом пятиэтажном здании со внутренним двором происходит горение в квартире, забитой мусором. С вышележащих этажей эвакуировано 15 человек, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ходе тушения пожара, спасатели обнаружили внутри квартиры одного погибшего. Сейчас его личность устанавливается сотрудниками полиции, работы по ликвидации горения продолжаются.

На месте также находятся и другие экстренные службы города. Точные причины возникновения ЧП позднее установят пожарные дознаватели.

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