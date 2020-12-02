Видео с места смертельного пожара на 5-й Советской появилось в соцсетях

Квартира загорелась в доме на 5-й Советской улице. Фото: кадр с видео vk.com/spb_today / Игорь Королихин

В социальных сетях появилось видео с места пожара в самом центре Санкт-Петербурга, в результате которого погиб человек. ЧП произошло в жилом доме на 5-й Советской улице, где вспыхнула заваленная хламом квартира.

- В 07:49 поступило сообщение о возгорании в доме 25 по улице 5-я Советская. Во время работ по ликвидации пожара в забитой мусором квартире, было обнаружено тело погибшего, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Известно, что загорелось жилое помещение на третьем этаже пятиэтажки. Из верхних квартир было эвакуировано 15 человек.

- Страшная вещь на самом деле, живу ниже этажом,- пишут в соцсетях напуганные горожане.

Сейчас на месте ЧП работают все экстренные службы. Пожарные развернули автолестницу и заливают пламя через окно.

Сейчас движение по 5-й Советской улице частично ограничено. Личность погибшего выясняют правоохранительные органы.