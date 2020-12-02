Еще 34 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Еще 34 тысячи петербуржцев сдали тест на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает борьбу с коронавирусом. Каждый день горожане сдают анализы, чтобы своевременно выявить у себя инфекцию. По данным Смольного на среду, 2 декабря 2020 года, за последние сутки были обследованы еще 34 тысячи человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34076 человек. Под медицинским наблюдением находится 2293 человека. Из них 56 - в обсерваторе, 1491 - контактные, 746 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

На данный момент одновременно болеют коронавирусом порядка 50 тысяч человек.

Накануне комитет здравоохранения объяснил "аномальную" статистику смертности в Петербурге. По одним данным за время эпидемии в городе умерло более 9 тысяч человек, хотя в общедоступной статистике - 5,5 тысяч.

Напомним, что с 1 декабря в Петербурге начали действовать новые ограничения из-за коронавируса.

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