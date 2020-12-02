Школьник погиб при падении с 16 этажа в Красногвардейском районе Петербурга

Подросток погиб на Ковалевской улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правоохранительные органы Красногвардейского района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка, тело которого нашли жители дома по Ковалевской улице. Погибший лежал на асфальте под окнами многоэтажки.

- 1 декабря в 20:08 в дежурную часть поступил сигнал о том, что из окна жилого дома выпал мужчина, - сообщает источник «КП-Петербург».

Приехавшие на место полицейские обнаружили тело молодого человека. Позднее оказалось, что погибшим оказался ученик 9-го класса одной из петербургских школ, живший в том же доме на 16-м этаже.

Известно, что семья, в которой произошла трагедия полная, благополучная, на учете в органах опеки не состоит, мать и отец работают на городских предприятиях.

По факту произошедшего начата проверка, делом занимаются следователи петербургского управления Следственного комитета.