Полиция разыскивает поджигателя автомобилей во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

В Петербурге разыскивают поджигателя машин во Фрунзенском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверку после возгорания автомобилей во Фрунзенском районе. Около 4 часов ночи 1 декабря 2020 года в отдел МВД поступило сообщение о том, что у дома 31 по Стрельбищенской улице горит машина. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Приехав на вызов, полицейские обнаружили сгоревший автомобиль "Тойота Камри" 2008 года выпуска, который принадлежит 49-летнему мужчине. Также обгорели припаркованные рядом автомобили "Форд Мондео" и "Фольксваген Поло", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские просмотрели видеозапись с камер наблюдения. На них они заметили поджигателя. На видео видно, как в 3:50 часов из лесного массива к автомобилям ненадолго подходит какой-то мужчина, через несколько секунд убегает, после чего "Тойота" загорается.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.