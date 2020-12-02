Еще более 3,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 2 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в России зарегистрировано 25 345 новых случаев заражения COVID-19. Из них число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 декабря 2020 года составило более 3,6 тысяч человек. Стоит отметить, что по сравнению с днем ранее, новых инфицированных выявлено чуть меньше.

- На 2 декабря в Петербурге зарегистрировано 3 684 новых заболевших COVID-19. Общее число зараженных за время пандемии уже составило 133 288 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусной инфекции.

Ежедневный прирост зараженных в Петербурге постепенно стабилизировался. С 26 ноября стремительный рост остановился. В течение семи дней каждый день регистрируют в среднем по 3,7 тысячи новых инфицированных.

Также за последние сутки в Северной столице выписали еще 1 873 пациентов, переболевших ковидом. Общее число выздоровевших уже составило 75 064 человек. Жертвами инфекции стали 5 599 горожан, 82 за последние сутки.