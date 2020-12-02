Появился новый поворот в деле матери Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта

Суд изменил статус матери Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта Фото: СОЦСЕТИ

В запутанном деле о расчленении рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) появился новый поворот. В среду, 2 декабря 2020 года, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел аппеляционную жалобу на постановление Смольнинского суда о продлении срока задержания Елене Кохал, матери Марины, которая разделала на части своего известного мужа.

- Следствие полагает, что Марина Кохал, при пособничестве своей матери Елены, убила Александра Юшко неустановленным способом. После женщины расчленили труп мужчины. Некоторые части тела были уничтожены, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Во время суда Елена Кохал падала в обморок. Также прокурор указал, что отсутствует предмет обжалования, просил производство прекратить.

В итоге суд изменил статус матери Марины Кохал с обвиняемой на подозреваемую, в остальном оставив постановление без изменений.

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