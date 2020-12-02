Петербуржец сдал чужую «Ладу» в металлолом

Угонщик сдал на свалку старую "Ладу". Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские нашли угонщика «Лады», который похитил отечественную легковушку, чтобы сдать ее в металлолом. Зеленая «четырнадцатая» пропала 30 ноября от одного из жилых домов по улице Салова. Свой убыток 43-летняя хозяйка «ласточки» оценила в 60 тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления у дома 70 на улице Салова задержан неработающий местный житель 1997 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Саму машину нашли чуть позднее на пункте приема вторсырья в Шушарах.

Отметим, что за сданный в металлолом автомобиль обычно можно выручить не больше пяти тысяч рублей. Эти деньги дорого могут обойтись похитителю. По статье «Кража» мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей исправительные работы или даже лишение свободы сроком до двух лет.

До суда он оставлен под подпиской о невыезде.