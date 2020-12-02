Еще 82 человека умерли от коронавируса в Петербурге на 2 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в России подтверждено 589 новых летальных случает от COVID-19. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 2 декабря 2020 года составило 82 человека. Накануне смертность повторила свой антирекорд в 85 смертей, установленный впервые 25 ноября.

- За все время пандемии в Северной столице от коронавируса уже умерли 5 599 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Ранее "КП-Петербург" выяснила, почему цифры по статистике смертности Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Минздрава и общедоступных данных расходятся. Так, по одним данным, в Петербурге скончались более 9 тысяч человек, по другим, более 5 тысяч.

За все время эпидемии в Петербурге коронавирус обнаружили у 133 288 человек (+ 3684 за сутки), из них полностью выздоровели 75 064 пациентов.

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