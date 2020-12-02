17-летнюю петербурженку нашли мертвой на даче в Ленинградской области

Труп подростка нашли на дачном участке в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области выясняет причину и обстоятельства смерти 17-летней девочки. Бездыханное тело студентки первого курса одного из колледжев Санкт-Петербурга нашли вечером во вторник, 1 декабря 2020 года. Труп петербурженки находился на дачном участке в Ломоносовском районе, принадлежащем ее семье.

- Труп 17-летней девочки лежал на участке в садоводстве Красногорское. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место выехали следователи. Известно, что семья умершей девочки полная, благополучная. Мать - 41-летняя женщина, работает поваром в одной из петербургских школ. Отец временно безработный.

Тело подростка было направлено в морг для установления причин смерти.

Напомним, что в тот же день в одной из петербургских квартир был найден труп девятилетнего мальчика, который умер в день рождения своего отца.