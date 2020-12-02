Новый детский сад на 90 воспитанников открылся в Сестрорецке

Новый детский сад открыли в Курортном районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 1 декабря 2020 года, открылся новый детский сад № 12 для самых маленьких жителей Сестрорецка. Учреждение рассчитано на 90 воспитанников, включает четыре группы, одна из которых совсем для малышей.

- В первый день воспитанников встречал в детском саду Тигренок, который приветствовал детей и родителей и вручал им приглашения в группы, - рассказали в Смольном.

Территория детского сада огорожена специальным шумозащитным экраном, чтобы детям было комфортно гулять. В самом учреждении установлены современное оборудование, мебель, множество игрушек. Также созданы все необходимые условия для доступа маломобильных групп населения.

Администрация района отмечает, что отдельное внимание требует пищеблок, оснащенный по последнему слову техники, рядом с ним располагается лифт, чтобы помощникам воспитателей было удобно и быстро развозить еду.

Также в каждой группе есть своя буфетная, игровая и отдельная спальня.