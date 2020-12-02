Газель снесла кузов и сломалась пополам под мостом на Южном шоссе

"Газель" сломалась под мостом на Южном шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Очередная»Газель» стала жертвой петербургских мостов. На этот раз грузовичок уничтожил не знаменитый Мост глупости на Софийской улице, а низкая конструкция на Южном шоссе. При этом машина не только лишилась кузова, но и сломалась пополам.

- На Южном шоссе «Газель» не прошла под мостами, - лаконично подписано фото со сломанной буквально пополам машиной в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По всей вероятности, водитель грузовичка так сильно разогнал свой «болид», что рама автомобиля не выдержала резкого удара и сложилась. При этом «Газель» успела пролететь под балкой моста и вытягивать ее пришлось при помощи эвакуатора.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такой картины и вдоволь поупражнялись в остроумии: «Сказочный дятел. Вот из-за таких и идут анекдоты про газелистов»; «Шины спустить надо было сильнее, а лучше колеса открутить, тогда бы прошел».

Напомним, что под знаменитым Мостом глупости разбилось уже больше 190 машин. Счет моста на Южном шоссе никто, к сожалению, не ведет.