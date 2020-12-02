Петербурженка получила 2,1 млн рублей зарплаты, которую ей не платили два года

Судебные приставы помогли женщине получить два миллиона рублей зарплаты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сразу на два с лишним миллиона рублей стала богаче жительница Санкт-Петербурга, которой судебные приставы помогли получить зарплату. Деньги женщине не платили в течение двух лет. Вместе с получкой пришли и отпускные.

- Женщина трудилась экономистом в компании, которую учредила, и не получала заработную плату около 2-х лет. Согласно решению суда, бывшая сотрудница должна получить около 2,1 миллиона рублей зарплаты, в том числе за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов.

Должник - петербургская фирма, занимающаяся производством антикоррозионных материалов, также должна была изменить формулировку и дату увольнения женщины в трудовой книжке, после чего отдать документы об увольнении.

Директор компании не сразу исполнит все требования и лишь угроза увеличения суммы из-за исполнительского сбора заставила перевести деньги бывшей сотруднице.