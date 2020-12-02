Семиградусный мороз ударит в ночь на 3 декабря в Ленинградской области

Мороз и гололед ожидаются 3 декабря в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Ленинградской области начинает синхронизироваться с календарной зимой. Синоптики предупредили о том, что в ночь на четверг, 3 декабря 2020 года, в регионе ударят семиградусные морозы, а на дорогах образуется серьезный гололед. Автомобилистам следует быть осторожнее во время поездок.

- 3 декабря в Ленинградкой области будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до минус 2-7 градусов. Ветер ожидается южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем в регионе немного потеплеет до нуля - минус 5 градусов по Цельсия. Ветер усилится до 10 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что гололедица на дорогах будет сохраняться с 3 по 5 декабря.