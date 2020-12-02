Смольный рассказал, как повезут елку на Дворцовую площадь

В этот раз елка на Дворцовой будет живая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга рассказали, как будет происходить процесс доставки и установки новогодней ели на Дворцовой площади. В этом году процесс будет отличаться от предыдущего, так как впервые за семь лет дерево на главной площади города будет живое, а не искусственное.

- Новогодняя елка приедет на Дворцовую в ночь с 7 на 8 декабря, - сообщает пресс-служба Смольного.

В городской администрации поясняют, что процесс растянется на сутки и начнется около 6 утра во Всеволожской районе Ленинградской области. Именно здесь у поселка Хиттолово и растет лесная красавица.

Около четырех часов уйдет на подготовку и спил дерева. После чего елочку уложат на прицеп и тягач, с полицейским эскортом, повезет ее в Петербург. К 6 часам вечера ее доставят в город и оставят до ночи на временной стоянке.

После полуночи 8 декабря елку перевезут на Дворцовую площадь, где при помощи кранов начнется установка дерева. Завершить процесс планируют к 6:00.