Депутат ЗакСа предложила отправить школьников Петербурга на удаленку

Петербургских школьников опять призвали отправить на удаленку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева снова призвала власти города срочно отправить школьников на удаленку. По словам народной избранницы, причиной тому стала высокая заболеваемость коронавирусом среди учителей.

- Заболеваемость коронавирусом у учителей такая же, как и у медиков — 5-6 %. Нужно срочно переводить учреждения образования на удаленную работу, - заявила Дмитриева на заседании ЗакСа.

Если всех детей нельзя отправить на дистанционное образование, то такую меру просят ввести хотя бы для старшеклассников, которые в состоянии находиться дома без присмотра родителей.

Также Дмитриева вспомнила пресловутые концерты Басты в Ледовом и потребовала отменить все массовые мероприятия, особенно в преддверии новогодних праздников: «все, что касается индустрии развлечений, социальных контактов ради самих контактов, можно немедленно ограничить».

Под сокращение должны попасть и все мероприятия для привлечения туристов, например световое шоу на Дворцовой площади.