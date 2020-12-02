«Сапсаны» задерживаются из-за падения балки моста на пути в Подмосковье

"Сапсаны" идут с задержкой между Москвой и Петербургом из-за ЧП в Подмосковье. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

График движение поездов между Москвой и Санкт-Петербургом оказался сбит 2 декабря. Причиной стало ЧП на перегоне Химки – Сходня в Подмосковье, где на железнодорожные пути рухнула бетонная балка пешеходного моста.

- 2 декабря в 11:55 на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошел сбой в движении пригородных и пассажирских поездов. Причиной стало падение балки на железнодорожные пути при производстве работ, выполняемых сторонней организацией. Специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы устранить возникшие неисправности и сократить отставание поездов, - сообщает пресс-служба ОЖД.

По предварительным данным, задержка коснулась как минимум шести скоростных составов «Сапсан», а также других поездов. Точную информацию можно узнать в справочной службе Российских железных дорог по номеру: +7-800-775-00-00.