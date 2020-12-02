Почти в 700 домах Ленобласти провели капитальный ремонт за 2020 год

В Ленобласти отчитались о капитальном ремонте за 2020 год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области за 2020 год провели капитальный ремонт почти в 700 домах. Как сообщили в среду, 2 декабря 2020 года, в администрации региона - это 75 процентов от запланированных на год объемов.

- Фонд капитального ремонта Ленинградской области готовится к завершению работ, запланированных на 2020 год. Всего в краткосрочном плане-2020 — 695 многоквартирных домов и 1247 видов работ. 932 вида работ полностью завершены, - отметили в администрации.

За год рабочие заменили в во многих домах лифты, провели капитальный ремонт фасадов, кровель, инженерных систем: отопления, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Сейчас по ряду работ продолжается процедура приемки.

- Важно, что на все работы в рамках капитального ремонта подрядчик предоставляет 5-летнюю гарантию, — отметила первый заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Кайянен.