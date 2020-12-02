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Общество

Смольный выделит больше 1,5 млрд рублей на аренду машин для медиков

Это позволит врачам поликлиник быстрее обслуживать пациентов на дому
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Смольный даст денег на аренду автомобилей для участковых врачей.

Смольный даст денег на аренду автомобилей для участковых врачей.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга выделят свыше 1,5 млрд рублей на аренду автотранспорта для врачей из районных поликлиник. Эта мера должна помочь медикам быстрее добираться домой к пациентам, который сейчас стало особенно много.

- Мы нашли возможность перечислить районам деньги, и с фонда ОМС они шли поликлиникам. На эти деньги можно арендовать машины, чтобы попадать к больным, - приводят слова вице-губернатора Николая Бондаренко «Невские новости».

Кроме этого, в январе город закупит новые автомобили для санитарного парка, откуда будут выделять машины врачам по заявкам поликлиник.

По словам чиновника, сейчас на одного участкового приходится по 70-80 человек. Естественно, что врачу просто необходимо быть мобильным, чтобы все успеть. Пешком обходить каждого - слишком долго и утомительно.

Отметим, что в городе есть и автоволонтеры, которые на своем транспорте также возят медиков по вызовам.