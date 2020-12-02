Два моста разведут в ночь с 3 на 4 декабря в Санкт-Петербурге

В ночь на 4 декабря в Петербурге разведут Благовещенский и Троицкий мосты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, петербуржцы и гости города. В Санкт-Петербурге начинаются технологические разводки мостов после окончания основного сезона навигации по рекам города. Так, все переправы Северной столицы каждую ночь больше разводить не будут, лишь во время проверок. Ближайшая запланирована на ночь с 3 на 4 декабря 2020 года.

- "Мостотрест" в декабре проводит ряд технологических разводок с целью обслуживания конструкций и оборудования разводных мостов. На текущей неделе в ночь с 3 на 4 декабря состоятся разводки двух мостов, - сообщили на предприятии.

Так, с 01:20 часов до 04:50 часов будет разведен Троицкий мост. Также для проверки будут разводить Благовещенский мост по графику - с 01:25 часов до 02:45 и с 03:10 до 05:00 часов.

Все остальные мосты города этой ночью разводить не будут. Отмечается, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.