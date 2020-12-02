«Вирус коснется каждой семьи»: главврач Покровской больницы Петербурга рассказала о борьбе с COVID-19

Покровская больница одной из первых приняла больных с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус сильно ударил по всем сферам жизни общества. Но сильнее всего это почувствовали медики, на которых свалилась огромная, возросшая в десятки раз нагрузка. Как пандемию переживает Покровская больница, рассказала ее главный врач Марина Бахолдина.

- С 14 апреля мы начали принимать пациентов с COVID-19. Защитных комбинезонов в первые дни не хватало и купить их было почти негде. До начала пандемии у нас было восемь комплектов одежды для особо опасных инфекций, маски, перчатки и т.д., ежегодно проходили учения, как в них работать. Этого было достаточно, но в «мирное» время, - приводит слова главврача Покровки газета «Петербургский дневник».

Из-за этого тогда и произошел скандал, когда медики были вынуждены записывать видео с требованием обеспечить их средствами защиты. Но потом все наладилось и коллектив больницы сохранился, накопив большой опыт работы в условиях пандемии.

Сейчас врачи уже понимают, насколько опасен «ковид» и призывают горожан не быть легкомысленными.

- У нас до сих пор среди населения сильны надежды на русский «авось». Нет ответственности за здоровье своих близких. Сколько скандалов с масками, когда люди не понимают, что она – главный щит в борьбе с вирусом. А он настолько коварен, что коснется рано или поздно каждой семьи, к сожалению, - отмечает Марина Бахолдина.