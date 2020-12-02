Афериста, продававшего пенсионерам GPS-трекеры под видом тревожной кнопки, задержали в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали мошенника, продававшего пенсионерам поддельные тревожные кнопки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала афериста, который продавал пенсионерам GPS-трекер под видом тревожной кнопки. Как рассказали в среду, 2 декабря 2020 года, правоохранители, 27-летний мужчина ранее работал в коммерческой фирме розничной торговли и сохранил себе базу данных петербуржцев, которую и использовал для мошенничества.

- Мужчина приходил в квартиры пенсионеров, представлялся сотрудником полиции, демонстрировал обложку удостоверения с гербовой символикой и предлагал приобрести устройство, якобы выполняющее функцию тревожной кнопки, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина обещал старикам, что при возникновении опасности, они могут нажать на кнопку и и ним приедут экстренные службы. Прибор он продавал по 12 тысяч рублей. Но на самом деле это был GPS-трекер, который он покупал в интернете по очень низкой цене.

Среди потерпевших - женщины 83-84 лет, две из них жительницы блокадного Ленинграда.

Сейчас в отношении мошенника возбуждено уголовное дело и продолжается расследование.