Петербуржцам разрешили бесплатно рубить елки к Новому году

Петербуржцев зовут в Ленобласть срубить себе елочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 декабря все жители Санкт-Петербурга, да и вообще все россияне смогут бесплатно срубить себе елочку в лесу. Но, конечно не где попало, а только в определенных местах, которые укажут лесники. Традиционный «аттракцион щедрости» запустили в Ленинградской области.

- Акция действует с 1 декабря по 10 января при оформлении договора купли-продажи ели по нулевой ставке, то есть безвозмездно, в одном из лесничеств Ленобласти, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Но если в прошлом году желающим получить лесную красавицу надо было приехать в лесничество и там оформить все бумаги, то теперь, чтобы свести контакты к минимуму, бланк надо скачать, распечатать и заполнить заранее (пригодится при перевозке).

После этого, в масках и перчатках, взять режуще-рубящий инструмент и отправиться на «делянку». Там моно срубить деревце не выше 3 метров высотой из расчета одна ель на одного человека.

К слову, все елочки растут у обочин дорог и под линиями электропередач, поэтому их все равно придется вырубать.