Учителей и воспитателей поддержат в Санкт-Петербурге

Смольный поддержит работников сферы образования специальной программой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге разработали новую программу для поддержки работников сферы образования - "Особенности организации профессиональной деятельности работников образовательного учреждения, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Об этом рассказали в Смольном в среду, 2 декабря 2020 года.

- Пандемия сегодня всем диктует свои условия. Многое переносится в онлайн. Задача специалистов – оперативно помочь нашим самым опытным учителям, воспитателям, методистам, другим работникам образовательной сферы, – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Программа рассчитана на педагогов старше 50 лет, так как именно эта категория людей оказалась наиболее чувствительной к изменениям, которые были вызваны ограничительными мерами и переходом на дистанционную работу.

Обучение по программе будет проходить в "Политехническом колледже городского хозяйства". Слушателей пройдут курс организации трудового процесса и рабочих мест с учетом противоэпидемических мер.